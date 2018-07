Gewinnspiel-iframe

Details [13.07.18]

Zum Kinostart von "Skyscraper" gibt es ein elektrisierendes Fanpaket zu gewinnen!

WICHTIG: Dies ist eine TESTSEITE



Schafft Will es seine Familie zu retten?

Einst war Kriegsveteran Will Sawyer (Dwayne Johnson) Geiselnahme-Experte beim FBI, heute verantwortet er die Sicherheit von Wolkenkratzern. Als er in China einen Auftrag annimmt, steht dort plötzlich das höchste und sicherste Gebäude der Welt in Flammen, wofür er verantwortlich gemacht werden soll. Doch damit nicht genug – oberhalb der Feuerlinie sitzt Wills Familie in der Falle...

Mutli-Media-Tool

Mit Einfachheit und ultradünner Mobilität entworfen, ist iQ+ ein Ladekabel, ein Sync-Kabel, ein tragbarer Datenspeicher, ein Micro SD (TF) Kartenlesegerät, ein SIM-Kartenauswurfwerkzeug und eine Powerbank mit 4500mAh. Mit dem leichten und kompakten Design,sichert es Daten, erweitert den Speicher und lädt mobile Geräte ohne die Hilfe von anderen Zubehör, wodurch jede Reise an Bequemlichkeit gewinnt. USB-Sync-Kabel / USB-Ladekabel / 4500mAh-Akku, Grade-A, Li-Poly / 500+ Akkuladezyklen / 1500 mAh Leistung / Micro SD / TRKartenleser bis zu 128 GB / mobiler Datenspeiche per Speicherkarte bis zu 128 GB / SIM-Auswurfwerkzeug / 4fache maximale Sicherheit: Überstrom-, Überspannungs-, Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Zum Kinostart von "Skyscraper" am 12. Juli gibt es 2 Fanpakete bestehend aus einem Filmposter und einem hochwertigem Mutli-Media-Tool zu gewinnen!

Wen verkörpert Dwayne Johnson in dem Film "Skyscraper"?



Teilnahmebedingungen: Beantworten Sie die Frage und füllen Sie das folgende Formular vollständig aus. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Mindestalter: 16 Jahre. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Teilnehmerdaten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel genutzt und nach Beendigung des Gewinnspiels wieder gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 08.08.18

Alle Infos zum Film: Skyscraper