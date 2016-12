Musik-Charts

Die aktuellen Album-Verkaufscharts vom 20.12.2016

1. Blue & Lonesome

The Rolling Stones

2. Weihnachten

Helene Fischer

3. Hardwired…To Self-Destruct

Metallica

4. MTV Unplugged

Andreas Gabalier

5. Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder

Simone Sommerland

6. Bravo - The Hits 2016

Various

7. You Want It Darker

Leonard Cohen

8. Merci, Udo!

Udo Jürgens

9. A Pentatonix Christmas

Pentatonix

10. MTV Unplugged

Westernhagen